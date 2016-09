Salzsäure in Container löst Großeinsatz in Erlangen aus

Berliner Platz: Umweltsünder entsorgte Chemikalie in Glascontainer - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Kurz vor 19 Uhr hat es am Dienstagabend großen Trubel am Berliner Platz in Erlangen gegeben. Einsatzkräfte in Schutzanzügen huschten durch die Straße, überall blinkte Blaulicht und die Gebbertstraße war zum Teil gesperrt. Der Grund für die Aufregung befand sich im Glascontainer.

Die achtlos entsorgte Salzsäure löste am Dienstagabend in Erlangen einen Großeinsatz aus. © Klaus-Dieter Schreiter



Die achtlos entsorgte Salzsäure löste am Dienstagabend in Erlangen einen Großeinsatz aus. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor 19 Uhr machten Passanten am Berliner Platz in Erlangen eine seltsame Beobachtung: Aus einem Braunglascontainer dampfte es. Sie informierten sofort die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte. Nach einiger Zeit fanden die Einsatzkräfte den Grund für den Dampf. Offenbar hatte ein Unbekannter Salzsäure in einem Behältnis in den Container geworfen.

Bilderstrecke zum Thema Großeinsatz in Erlangen: Unbekannter entsorgt Salzsäure im Container Am Dienstagabend fuhren mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr zum Berliner Platz in Erlangen. Der Grund für den Einsatz war ein dampfender Altglascontainer: Ein Unbekannter hatte Salzsäure darin achtlos entsorgt.



Die Einsatzkräfte zogen sich Chemikalienschutzanzüge über und schnitten den Container mit Hilfe einer Motorsäge auf. Die Feuerwehrkräfte konnten die gefährliche Säure schließlich sicherstellen. Die Gebbertstraße nahe des Berliner Platzes war teils gesperrt. Der Einsatz dauerte bis nach 21 Uhr an, verletzt wurde niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion