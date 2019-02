Samenspende: In Erlangen gibt's deutschlandweit die meiste Kohle

ERLANGEN - Nach einer Untersuchung des Medizin-Portals Fernarzt (www.fernarzt.de) wird in Erlangen deutschlandweit am meisten für Samenspenden bezahlt.

Erlangen: Die Erlanger Samenbank hilft bei Kinderwunsch, dabei sind Samenspender unerläßlich. © Harald Sippel



Beim Vergleich der Mindestbeiträge würden in Erlangen mit 130 Euro Aufwandsentschädigung am meisten bezahlt. In Hamburg seien es nur 40 Euro. In Europa seien 297 Euro Aufwandsentschädigung in Zürich am höchsten.

Bei der Erlanger Samenbank wird darauf hingewiesen, dass "die Samenspende eine soziale, freiwillige Leistung ist". Wie bei der Blutspende stehe die gute Tat im Vordergrund. Deshalb bekämen Spender keine Vergütung. "Es wird lediglich eine Aufwandsentschädigung als finanzielle Gegenleistung für die aufgewendete Zeit entrichtet".

Die Erlanger Samenbank zahlt Spendern pro Abgabe einer geeigneten Samenprobe eine Pauschale von 130 Euro aus. Dabei werden 50 Euro zeitnah ausgezahlt, weitere 80 Euro folgen als Sammelzahlung am Ende des Spendenzyklus.

Jedes siebte Paar in Deutschland bleibt kinderlos. Durch eine Samenspende kann einem Paar dabei geholfen werden, eine Familie zu gründen.

