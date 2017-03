Sauberer Austro-Pop: Julian Le Play becirct das E-Werk

Wiener überzeugt mit starker Bühnenpräsenz - vor 3 Minuten

ERLANGEN - Köln, Erlangen, Dresden: Julian Le Play machte am Freitag auf seiner "Zugvögel-Tour" Station im E-Werk - und lieferte genau das ab, wofür ihn seine Fans lieben. Wir haben die Bilder vom Auftritt in der Club-Bühne.

Beim Konzert in der gut besuchten Clubbühne des Erlanger E-Werks zeigt sich Julian Heidrich, so der bürgerliche Name des 25-jährigen Sängers und Songschreibers Julian Le Play, als mit allen Wassern gewaschener zeitgemäßer Popdienstleister. Hier gibt's die Bilder vom Auftritt!