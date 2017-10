Scharfes Auge auf die Radler

ERLANGEN - An zwei Tagen hat die Erlanger Polizei 180 Radfahrer kontrolliert und dabei 82 gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt.

Die Erlanger Polizei führte am Mittwoch und Donnerstag, jeweils in den späten Nachmittagsstunden, an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt verstärkt Fahrradkontrollen durch.

Symbolbild Polizei Foto: mk



Besonderes Augenmerk legten die Beamten hierbei auf die Ausrüstungsvorschriften, wie Beleuchtung und Bremsen sowie die Verhaltensvorschriften für Radfahrer. Gegen 82 Radfahrer sprachen die Beamten gebührenpflichtige Verwarnungen wegen verschiedenster Verkehrsordnungswidrigkeiten aus.

Vier der kontrollierten Fahrradfahrer müssen mit einem Bußgeld rechnen, da sie beim Radeln mit dem Handy telefonierten oder gar bei Rotlicht über Kreuzungen oder Einmündungen gefahren sind.

