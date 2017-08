Schaumbad und Schraffuren in Erlangen

Ausstellung mit Werken der "Gruppe Plus" beim Kunstverein - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Wenn in den Räumen des Kunstvereins Erlangen nicht weniger als 20 Künstler ein Stelldichaus geben, kann es sich nur um die "Gruppe Plus" des Kunstvereins handeln. Deren traditionelle Sommerausstellung mit dem Thema "Andernorts" kann noch bis zum 20. August angesehen werden.

Diverseste Stile und Techniken auf engem Raum: 20 Künstler der „Gruppe Plus“ sind mit ihren Arbeiten in der Ausstellung beim Kunstverein vertreten. © Foto: Harald Hofmann



Diverseste Stile und Techniken auf engem Raum: 20 Künstler der „Gruppe Plus“ sind mit ihren Arbeiten in der Ausstellung beim Kunstverein vertreten. Foto: Foto: Harald Hofmann



Der Fotokünstler Werner Baur hat das titelgebende Motiv an die Südwand des "Gästezimmers" in der Drei-Raum-Galerie in der Hauptstraße 72 platziert: Ein geschundener Flügel mit stark beanspruchter Klaviatur steht in einem Schaumbad (?), dahinter eine Mauer mit abgeplatztem Putz und abgeblätterter Farbe: "Andernorts" ist auf jeden Fall erst einmal rätselhaft.

Im Raum dahinter, nennen wir es Kinderzimmer, dominieren zwei Themen das Ausstellungsgeschehen: zum Einen eine in der Ecke kauernde Figur, die sich unter einem Laken verbirgt und nur Füße und Hände zeigt – meisterlich realistisch in der Technik, Verborgenes harrt aber der Interpretation. Daneben im Raum zwei Arbeiten von Wolfgang Kindel, die sich durch handwerkliches Können ebenso auszeichnen wie durch ästhetisches Gespür – einmal fließende Linie in Robinienholz, ein (ebenfalls eher verbergendes) Kugelobjekt aus alten Fensterrahmen.

Den hintersten Raum dominieren vier Arbeiten von Hans-Peter Singer, deren Titel "schönheit im wahnsinn" sich als düstere Visionen über das Thema Zeit und Vergänglichkeit entpuppen – in ihrer irritierenden Mischtechnik laden sie zu einer ausführlichen Betrachtung ein.

Weit fröhlicher kommt da eine Arbeit von Marion Pichardt daher, die einen "Harem" an die Wand gehängt hat – ein Hahn und viele Hennen, die als Ton-Glasuren auf einem Holzträger zum Schmunzeln einladen. Daneben – im Schaufenster – drei "Fußbilder" von Sabine Döhla. Die (hängbaren) Keramiken haben etwas Archaisches, fröhlich Ausdeutbares. Beunruhigend rote Abstraktionen von Irene Hetzler, Köpfe aus Ton und Eisen von Carolin Gugel, denen man in ihre Hirnstruktur sehen kann. Uwe Scheins Diptychon "Ungewisse Zukunft" ist die wohl formal strengste Arbeit in der Ausstellung – Kugelschreiber-Schraffuren, Linien wie Kraftfelder eines irren Kosmos.

Federnde Leichtigkeit

Daneben gibt es "Astwerk" von Irene Kratz zu sehen, befreite Vögel von Henrike Franz, ein sehr grafisch-konstruktivistisch wirkendes Fantasialand von Ilse Feiner oder beunruhigende Schlangen auf Fotoprints von Nils Naarmann. Mariagrazia Huaman überrascht mit Acrylarbeiten auf Holz, die die federnde Leichtigkeit chinesischer Tuschezeichnungen haben und Ralf-Peter Begemann führt mit einer Fotoarbeit in die Ausweglosigkeit zweier Mauern, die im Nirgends enden. Vielleicht ist dies der wiederaufgenommene Titel der Ausstellung: Andernorts ist überall.

Z"Andernorts": 20 Künstler der "Gruppe Plus" stellen sich vor. Kunstverein Erlangen, Hauptstraße 72. Öffnungszeiten: Fr., Sa., So. 17 bis 21 Uhr. Zusätzlich gibt es einen Kunstdialog vor Ort mit den Künstlern am Freitag, 11. August, ab 19 Uhr.

PETER MILLIAN