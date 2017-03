Scheibe und Schranke in Erlangen demoliert

Zwei Sachbeschädigungen in der Nacht von Sonntag auf Montag - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Unbekannte haben in Erlangen randaliert und dabei mehr als 2500 Euro Sachschaden verursacht. Am Langen Johann und an der Westlichen Stadtmauerstraße waren sie unterwegs.

Im ersten Fall wurde der Polizei kurz vor Mitternacht mitgeteilt, dass ein unbekannter Täter die Glasscheibe der Bushaltestelle am Langen Johann eingeschlagen hat. Der Sachschaden beziffert sich hier auf rund 700 Euro.

Der zweite Fall ereignete sich bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ein ebenfalls unbekannter Täter beschädigte die Ausfahrtsschranke des Parkhauses an der Westlichen Stadtmauerstraße. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 2000 Euro. In den beiden Fällen liegen noch keine Täterhinweise vor.

