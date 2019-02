Scheitert die Kulturscheune in Baiersdorf an Zentimetern?

BAIERSDORF - Nur ein paar Zentimeter ist der Parkplatz zu kurz. Ist das ein Grund für das Landratsamt in Erlangen, die Nutzungsänderung für eine Scheune in der Ortsmitte von Baiersdorf abzulehnen?

So viel fehlt, zeigt Mathias Starick an, der zwei Parkplätze für die Kulturscheune nachweisen muss. © Foto: Sylvia Hubele



Das befürchtet Mathias Starick, der nicht nur das Dachgebälk der Scheune in der Forchheimer Straße saniert, sondern auch den Fachwerkcharakter der Wände erhalten hat: "Ich hätte das Bauwerk auch einfach abreißen können", sinniert er darüber, dass es ihm wichtig war, das ortsbildprägende Gebäude zu erhalten. Da er das Gebäude weder als Scheune noch als Lagerraum benötigt, will er damit das kulturelle Leben von Baiersdorf bereichern und die Scheune zu einer Kulturscheune umwidmen.

Doch für die beantragte Nutzungsänderung muss Starick Stellplätze nachweisen, und zwar für jeweils zehn Besucher einen. Das ist im eng bebauten Baiersdorfer Ortskern nicht leicht. Zwei Parkplätze hätte er direkt neben der Scheune — wenn sie eben nicht die beanstandeten wenigen Zentimeter zu kurz wären.

Im Prinzip dafür

Während der Stadtrat im Prinzip mit der Nutzungsänderung der Scheune einverstanden wäre, weder Feuerwehr noch Ordnungsamt etwas beanstandeten, hat das Landratsamt noch nicht entschieden. Dabei stünden rund um die künftige Kulturscheune insgesamt 27 öffentliche Parkplätze zur Verfügung, hat Starick nachgezählt. Zwei von ihnen sind sogar für Behinderte reserviert.

Bürgermeister Andreas Galster habe vorgeschlagen, Starick möge doch die Stellplätze ablösen und dafür der Stadt pro Platz 8000 Euro zahlen, oder er solle in fußläufiger Entfernung ein Grundstück erwerben.

Damit wäre das Hobbyprojekt für ihn nicht finanzierbar. Er habe schon viel Geld in die Sanierung der Scheune gesteckt — und wenn lediglich 20 Besucher zu einer Lesung, einem Konzert oder einer anderen kulturellen Veranstaltung zugelassen sind, "lassen sich damit noch nicht einmal die entstehenden Kosten decken". Dabei ist Starick nicht alleine. Er hat gemeinsam mit anderen an Kultur interessierten Menschen den Verein Kulturscheune e.V. gegründet, der bis jetzt bereits 29 Mitglieder hat und die Kulturscheune gerne als Veranstaltungsort nutzen würde. Im November durfte eine Lesung mit Sondergenehmigung stattfinden.

Mathias Starick würde gerne die fehlenden Zentimeter von der Kommune erwerben, der die schmale Straße vor der Scheune gehört. "Ich würde mir mehr Augenmaß bei einer solchen Entscheidung wünschen", sagt er.

Der Bauausschuss schaut sich am Dienstag, 12. Februar, um 8 Uhr die Situation vor Ort an, um zu sehen, was das rechte Augenmaß ist.

