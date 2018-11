Schlägerei am Verbindungshaus in Erlangen

Unbekannte verprügelten den Besucher einer Feier und flüchteten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwei Unbekannte haben am Sonntagnacht einen Mann verprügelt, als dieser eine Feier in einem Studentenhaus in der Nürnberger Straße in Erlangen verließ.

Wie es von der Polizei heißt, sei der 34-Jährige nach dem Verlassen des Verbindungshauses von zwei Unbekannten attackiert und mehrfach geschlagen worden. Der 34-Jährige erlitt dabei Schwellungen und Platzwunden im Gesicht. Die Schläger entkamen unerkannt.

Die Polizeiinspektion Erlangen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 entgegengenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en