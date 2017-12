Schlägerei an der Ampel

In Baiersdorf gerieten zwei Frauen in Streit - 23.12.2017 16:07 Uhr

BAIERSDORF - An der Ampelanlage Bürgermeister-Fischer-Straße/Jahnstraße gerieten zwei Frauen so heftig aneinander, dass sie schließlich aufeinander einschlugen.

Beide stritten zunächst über die schlechte Fahrweise der jeweils anderen. Der Streit eskalierte dabei so heftig, dass sie schließlich aufeinander einschlugen.

Ein unbeteiligter Mann hielt mit seinem Auto an und fragte was los sei. Daraufhin ließen die beiden Frauen voneinander ab.

Beide Frauen erstatteten Strafanzeige. Jetzt wird gegen beide Frauen wegen Körperverletzung ermittelt.

