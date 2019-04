Schlägerei vor Erlanger Disco: Tritte gegen Türsteher

31-Jähriger und Begleiter griffen mehrere Personen an - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht auf Samstag gerieten in Erlangen zwei Gruppen aneinander. Ein 31-Jähriger griff zuerst einen jüngeren Mann an und schlug dessen Kopf gegen eine Schaufensterscheibe. Dann attackierte sein Begleiter eine Frau und einen Türsteher mit Schlägen und Tritten.

Ein aggressives Duo sorgte vor einer Erlanger Disco in der Innenstadt für einen Polizeieinsatz. Ein 31-Jähriger geriet in der Nacht auf Samstag mit einem 19-Jährigen in Streit und stieß dessen Kopf gegen eine Schaufensterscheibe. Als die Begleiterin des jüngeren Mannes und ein Türsteher schlichtend eingreifen wollten, attackierte der Begleiter des 31-jährigen Mannes beide Schlichter mit Faustschlägen und Fußtritten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Polizisten nahmen beide Schläger in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt. Außerdem liegt eine Anzeige wegen Waffenbesitzes vor, weil beide ein Messer bei sich hatten.

tok