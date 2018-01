Schlägereien in der Silvesternacht in Erlangen

Polizei musste am frühen Morgen in der Innenstadt eingreifen - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Die Silvesterfeiern verliefen aus polizeilicher Sicht im Stadtgebiet weitgehend friedlich. Erst weit nach Mitternacht mussten die Beamten einige Körperverletzungen im Innenstadtbereich klären.

In einer Diskothek eskalierte am Neujahrsmorgen gegen 5 Uhr ein verbaler Streit zwischen zwei Gruppen junger Erwachsener, der sich von der Tanzfläche auf die Straße verlagerte. Hier schlugen vier bislang unbekannte Täter einen 26-jährigen Erlanger nieder. Der Mann verlor kurz das Bewusstsein und musste in die Notaufnahme der Universitätsklinik gebracht werden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ergebnislos. Während der Anzeigenaufnahme vor der Disco beleidigte ein unbeteiligter Schaulustiger zwei Polizisten mehrmals durch obszöne Worte und Gesten.

Gegen 6:30 Uhr wurde ein 30-Jähriger vom Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Nordstadt gebeten, dass Lokal zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und schlug dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der flachen Hand ins Gesicht. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem Täter über zwei Promille. Anschließend erhielt der Mann einen Platzverweis.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en