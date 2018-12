Schlägereien in Diskotheken in Erlangen

Bei Männern fliegen Fäuste, bei Frauen klatschen Watschen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In den Nächten von Freitag auf Samstag und vom Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Körperverletzungen in verschiedenen Diskotheken im Stadtgebiet.

Faustschläge, hier ein Symbolbild. © NN-Archiv



In einem Fall wurde ein 22 Jahre alter Mann zunächst angerempelt. Daraufhin schlug er seinem Kontrahenten zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte, ein 25 Jahre alter Mann, wurde an Wange und Lippe leicht verletzt. Gegen den mit über 2,2 Promille stark alkoholisierten Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In einem weiteren Fall, an einer anderen Diskothek, kam es zunächst zu einer Streitigkeit zwischen zwei Frauen. Eine 23 Jahre alte Beteiligte und ihre etwas jüngere Gegnerin schlugen sich gegenseitig ins Gesicht. Dabei erlitt die ältere der beiden Damen eine Schwellung und Kratzer an einem Auge, die Kontrahentin klagte über Schmerzen, ebenfalls am Auge. Die Damen waren beide alkoholisiert mit Werten zwischen 0,8 und 0,9 Promille. Eine der

Frauen musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

