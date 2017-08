Schlangenlinien und Hanf-Fotos: Polizei stoppt Erlanger

Privatfoto brachte die Beamten auf die heiße Spur - Zwei Anzeigen in einer Nacht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein 47-jähriger Radler hat am späten Sonntagabend bei der Polizei für einen Glücksgriff nach dem anderen gesorgt: Alles fing damit an, dass der Betrunkene mit seinem Rad heftig schwankend durch Erlangen fuhr - mehrmals krachte er dabei auch in die Hecke.

Am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr fuhren Erlanger Polizisten mit dem Einsatzwagen durch die Möhrendorfer Straße. Ein Radler zog dabei die volle Aufmerksamkeit der Beamten auf sich: In deutlichen Schlangenlinien wechselte der Mann mit seinem Fahrrad zwischen Gehweg und Straße, auch die angrenzende Hecke ließ er nicht aus und fuhr mehrmals in die Büsche. Als die Polizisten den 47-jährigen Erlanger anschließend kontrollierten, wurde schnell klar, dass er betrunken war.

Nachdem er den Beamten gegenüber immer aggressiver wurde, brachten diese den 47-Jährigen zur Wache. "Im Zuge der Sachbearbeitung", wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde bei dem Mann ein verräterisches Foto gefunden, auf dem eine Cannabispflanze zu sehen war. Vor den Polizisten gab er schließlich zu, dass das Gewächs in seiner Wohnung stehen würde.

Die Erlanger Polizei machte sich auf den Weg zum Wohnhaus des 47-Jährigen und wurde sofort fündig: Insgesamt wuchsen dort 15 Cannabispflanzen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des unerlaubten Anbaus von Rauschgift verantworten.

