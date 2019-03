Schleuser auf A3 bei Erlangen gefasst - Haftbefehl erlassen

32-Jähriger wollte fünf Syrer vermutlich illegal in die Niederlande bringen - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Die Verkehrspolizei hat offensichtlich auf der Autobahn 3 einen Schleuser aus dem Verkehr gezogen - er war mit fünf Syrern unterwegs. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 32-jährigen Mann.

Eine Streifenbesatzung der Erlanger Verkehrspolizei kontrollierte am Dienstag gegen 18 Uhr an der Rastanlage Aurach-Nord einen Renault mit Schweizer Zulassung. Das Fahrzeug wurde von einem 32-jährigen aus Jemen stammenden Mann gefahren. Weiterhin befanden sich in dem Mini-Van fünf Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren mit syrischer Staatsangehörigkeit.

Bei den Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht, dass der 32-Jährige die fünf Personen in Italien aufgenommen hatte und vermutlich illegal in die Niederlande schleusen wollte. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Gegen die fünf syrischen Staatsangehörigen leitete das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland ein. Sie wurden an eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber übergeben.

