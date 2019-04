Schlossgartenfest in Erlangen: Das ist 2019 neu

ERLANGEN - Am Samstag, 29. Juni 2019, findet das 65. Erlanger Schlossgartenfest der FAU statt. Im Vorfeld der Ballnacht, zu der über 6000 Besucher erwartet werden, wurden einige Neuerungen bekannt gegeben — und die Reihe "Erlanger Schloss Sommer" vorgestellt.

So schön ist der Schlossgarten beim großen Fest: Am 29. Juni (Ausweichtermin: 6.Juli) findet das 65. Erlanger Schlossgartenfest statt. © Torsten Hanspach



"Der Charakter des Schlossgartenfestes wird sich nicht verändern. Aber dieses Jahr werden einige Dinge neu sein", erklärt Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, im frisch renovierten Senatssaal des Erlanger Schlosses. Vor allem betrifft dies die Gastronomie. Hornegger: "Aufgrund der Probleme im vergangenen Jahr vor allem im Ehrengäste–Bereich wurde ein neues Konzept erarbeitet."

Zur Erinnerung: 2018 sorgten lange Wartezeiten auf Essens- und Getränkebestellungen an den Tischen und an den Ständen für massive Verärgerung bei den Besuchern. Marcus Müller aus Veilbronn, der zusammen mit Geschäftspartner Peter Hübschmann aus Ebermannstadt erstmals fürs Gastro-Konzept der verantwortlich zeichnete, sprach damals von "Manipulation", die sogar bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Schließlich habe er nach der leicht chaotischen Ballnacht feststellen müssen, dass ein Kabel durchtrennt worden sei, so dass das elektronische Bestellsystem ausfiel.

Dennoch hat die Universität den Vertrag mit den beiden Gastronomen aufgekündigt. Ab sofort ist der Unternehmer und "Waldweihnacht"-Erfinder Ernst Stäblein für die Gesamtorganisation des Schlossgartenfestes und der neue Reihe "Erlanger Schloss Sommer" zuständig. Die bisherige, langjährige Organisatorin Ursula Ertl soll Stäblein bei den Vorbereitungen aber noch wertvolle Tipps geben, ehe sie dann am 29. Juni (Ausweichtermin: 6.Juli) feierlich verabschiedet wird.

Zuständig für die Gastronomie im VIP–Bereich wird das Team die Familie Güthlein vom Gasthof "Zur Einkehr" aus Büchenbach sein — selbstverständlich wird es aber weiterhin den beliebte Güthlein-Bratwurststand geben. Einen Wechsel gibt es auch beim Bier: Die Kulmbacher Brauerei AG löst die Tucher Bräu ab. Da die Kulmbacher unlängst die Kitzmann-Markenrechte erworben haben, wird also Kitzmann-Bier am Schlossgartenfest ausgeschenkt. Zudem wird 2019 eine Tanzmusik-Bühne mehr aufgebaut.

Ebenfalls neu: Der "Erlanger Schloss Sommer". Egal, ob das Schlossgartenfest aufgrund der Wetterlage vom 29. Juni auf 6. Juli verlegt werden muss — ab 29. Juni soll auf alle Fälle der Schlossgarten an neun Tagen durch Gastronomie und Veranstaltungen belebt werden. Von Montag bis Freitag soll ab 11 Uhr Klaviermusik und am Abend ein (leises) Musik-Programm angeboten werden.

Kartenvorverkauf beginnt am 22. April

Der (freie) Kartenvorverkauf für das Schlossgartenfest am 29. Juni startet am 22. April an ausgewählten Vorverkaufsstellen in der Region und im Internet (www.erticket.de). Zu den Tickets können auch Plätze und Tische reserviert werden. Mitglieder des Universitätsbunds und Beschäftigte der FAU können bereits ab 15. April Karten erwerben.

