Schlossgartenfest live: Die Vorfreude in Erlangen steigt

Seit: 1951

Turnus: jährlich

Termin: 24.06.2017

Ort: Schlossgarten, Erlangen

Kurzbeschreibung: Das Schlossgartenfest in Erlangen wird jährlich (bis auf wenige Ausnahmen) seit 1951 von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgerichtet. Der Sommerball gilt als eines der größten Gartenfeste Europas und stellt einen gesellschaftlichen Höhepunkt in Erlangen dar.

Im Jahr 2012 wurde das Erlanger Schlossgartenfest von einem schweren Unwetter heimgesucht, was eine erneute Diskussion über die Sinnhaftigkeit der als elitär geltenden Veranstaltung auslöste.

Veranstalter: Universität Erlangen-Nürnberg

Besucher: 6000 bis 6500 Gäste

Franken-Wiki: http://www.franken-wiki.de/index.php/Schlossgartenfest

