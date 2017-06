Schlosshof in Heroldsberg feiert Premiere als Konzert-Biergarten

Das Noris-Swingtett spielte Oldtime-Swing der 1940er Jahre vor einem großen und begeisterten Publikum - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Während sich am Fuß des historischen Ensembles mit Matthäuskirche und Rotem-, Grünem-, Gelbem und Weißem Schloss Menschenmassen in den kühlenden Fluten des Heroldsberger Schlossbades erfrischten, genossen andere Besucher eine Etage höher im schattigen Hof des frisch restaurierten Weißen Schlosses einen beschaulichen Mittag mit Swingmusik.

Gut besucht war der Jazz-Frühschoppen im Hof des Weißen Schlosses. © Tilmann Ochner



Zu diesem Swing- und Jazzfrühschoppen mit dem "Noris-Swingtett" luden einmal mehr die Kulturfreunde Heroldsberg ein. Es dürfte bald zwanzig Mal sein, an denen dieses Nürnberger Ensemble auf Einladung der Kulturfreunde in deren 26-jähriger Vereinsgeschichte zum Musizieren in die Vierschlösser-Gemeinde kam.

In gewohnt souveräner Art präsentierte die Band, die sich übrigens bereits vor genau 60 Jahren gründete, unaufgeregten Swing im Stil von Glenn Miller, Benny Goodman oder James Last. Neu war dagegen der Schauplatz des bestens besuchten Frühschoppens.

Wurde bisher meist vor der Kulturscheune am Oberen Markt gefeiert, bestand der temporäre Biergarten unter den alten Bäumen im Hof des Weißen Schlosses am Sonntag prächtig seine Frühschoppen-Premiere.

