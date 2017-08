"SchlossStrand" in Erlangen mitten im Abbau

ERLANGEN - Auf Sand abhängen, coole Getränke schlürfen und Spezialitäten knabbern: Fünfeinhalb Sommer-Wochen lang konnte man all dies auf dem "SchlossStrand" tun. Jetzt wurden fristgerecht die Schotten dicht gemacht.

Abbauen, zusammenpacken und vor allem kehren: Die Aufräum-Arbeiten auf dem Schlossplatz sind in vollem Gange. Bis Mittwoch Abend soll vom „SchlossStrand“ nichts mehr zu sehen sein. Foto: Harald Sippel



Das Wetter? "War eher unbeständig", erklärt Jan-Peter Dinger von der "Dinger+Boubaker GmbH", die gemeinsam mit dem City-Management die Veranstaltung durchführte. Vor allem an den Wochenenden habe man diesbezüglich dieses Jahr nicht immer Glück gehabt, parallel laufende Events, wie beispielsweise das Altstadtfest, hätten, so Dinger, zusätzlich Publikum abgezogen. "Gerade wegen der Wetterunsicherheit ist die Verlängerung des Strandes um eine Woche im Vergleich zu den Vorjahren besonders wichtig, um das Projekt langfristig zu sichern", ist Dinger überzeugt.

Drei Tage dauert nun der Abbau, wobei für die einzelnen Bestandteile der "Deko" sich bereits Abnehmer gefunden haben: Der stark nachgefragte Sand geht an die Firma "Sand-Körner", die das Material nach ausgiebigem Sieben, um etwaige Überbleibsel des "Strands" zu entfernen, wiederverwendet. Sämtliche Bambus-Pflanzen sind bereits verkauft, die rund 30 Strandkörbe haben "Paten" gefunden, die bis zum kommenden Sommer das Material zwar privat nutzen dürfen, aber auch pflegen müssen.

Hoher Benutzungsgrad

Sehr gut angenommen wurde in diesem Jahr die Neuerung "Wasserbecken", das als "kneippähnliches Erfrischungsbecken" (Dinger) einen hohen Benutzungsgrad verzeichnen konnte. Auch die Vermietung der großen Lounge-Zelte an Firmen oder an Privat verlief gut.

"Die Idee hinter dem ,SchlossStrand’ ist die Belebung der Altstadt, und die ist uns gelungen", betonte City-Manager Christian Frank. Und: 2018, im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, soll es Public Viewing am Strand geben.

