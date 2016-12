Schmerzen! Erlanger züchtet Marihuana im Saunakeller

Mann vor Gericht - Zehn Prozent Eigenbedarf, der Rest war zum Verkauf - 20.12.2016 14:23 Uhr

ERLANGEN - Ein Erlanger (51) hat vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zugegeben, dass er im stillgelegten Saunakeller seines Hauses fast 200 Marihuana-Pflanzen gezüchtet hat.

In Kalifornien wird Marihuana längst für medizinische Zwecke angebaut. Jetzt steht ein Erlanger vor Gericht, weil er im Saunakeller auch Gras angebaut hat - angeblich wegen Rückenschmerzen. © Peter Dasilva (dpa)

Rund zehn Prozent waren zum Eigengebrauch gedacht, der Rest zum Verkauf. Seinen "Gärtner-Gehilfen" will er vor Gericht nicht nennen. Doch der 51-Jährige berichtet vor der 7. Strafkammer von einer Bandscheiben-Operation sowie einer entnommenen Schilddrüse.

Die Schmerzen und die Krankheitsgeschichte hatten Depressionen ausgelöst, darum habe er Cannabis angebaut und geraucht. Die Polizei erfuhr im Mai 2016 von der illegalen Hanf-Plantage, nachdem sie einen Tipp von einem V-Mann erhielt.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden auch ein Luftgewehr, eine Schreckschusspistole, ein Teleskopschlagstock und ein Gummiknüppel gefunden. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt.

