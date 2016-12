Schmierereien: Polizei ermittelt

ERLANGEN - Die Stadtwerke Erlangen haben die Schmierereien mit einschlägigen Parolen von einem Stromverteilerhaus in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft entfernen lassen. Zudem erstattete das städtische Unternehmen bei der Polizei Anzeige.

Das sagte der Pressesprecher der Stadtwerke, Helmut Kandra, auf Anfrage. „Die Trafostation ist wieder sauber“, betonte er. Da es Unbekannte in der Vergangenheit verstärkt auf Trafohäuschen abgesehen haben, starteten die Stadtwerke eine Gegenoffensive, die 2017 ausgeweitet wird: Künstler und/oder Schulen besprühen die Gemäuer selbst mit Graffitis.

Im jüngsten Fall handelte es sich um ein Stromverteilerhaus in der Nähe einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Alterlangen (wie berichtet). Unbekannte hatten an eine Wand den Satz geschrieben „Volk wach auf — Asylanten raus!“. In den vergangenen Tagen kamen weitere Parolen dazu. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund und bittet mögliche Zeugen unter der Telefonnummer (0 91 31) 7 60-1 14 um Hinweise.

