Kein Vergleich zum Vorjahr zwar, als die Sonne schien und Temperaturen bis zu 20 Grad die Leute scharenweise in die Erlanger Innenstadt zogen. Auf dem Bohlenplatz blieb die Hüpfburg eingerollt und die Liegestühle, Tische und Bänke standen verwaist da. Mancher Standbetreiber zeigte sich aber trotzdem zufrieden: "Trotz des Wetters ist was los", konstatierte Philip Schürlein, der an seinem Stand für Murnau am Staffelsee warb. Auf dem Neustädter Kirchenplatz boten die Erlanger Kulturvereine ein buntes Programm zur Unterhaltung. © Edgar Pfrogner