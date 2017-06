Riesenrad, Voodoo-Jumper und Bolzplatz. Mal rasend schnell, mal hoch, mal gruselig. Der Berg hat auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. NN-Volontär Micha Schneider hat sich eine Stunde lang durchgetestet.



Den Anfang meiner kleinen Spritztour machte der Voodo-Jumper. Für 4,50 Euro konnte man sich dort einmal so richtig durchschütteln lassen. Hoch, runter, hoch, runter - und weil es so schön war gleich nochmal von vorne. Knapp fünf Minuten lang. Gut, dass mich mein 12-jähriger Sitznachbar Nino vorgewarnt hatte, bevor es so richtig zur Sache ging... © Harald Sippel