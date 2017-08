Schock bei Großgründlach: Peugeot fängt plötzlich Feuer

Fahrerin stellt Auto geistesgegenwärtig auf der B4 ab - vor 1 Minute

TENNENLOHE - Plötzlich schossen meterhohe Flammen aus dem Motorraum: Ein Peugeot fing auf der B4 bei Großgründlach am Freitagnachmittag Feuer. Die Fahrerin des Wagens reagierte richtig - und schnell.

Der Schock dürfte tief sitzen. Eigentlich wollte eine Frau mit ihrem Peugeot nur auf der B4 in Richtung Nürnberg fahren. Doch plötzlich schossen in der Nähe von Großgründlach meterhohe Flammen aus ihrem Wagen, erfassten schnell das ganze Fahrzeug. Bereits Sekunden zuvor reagierte die Fahrerin völlig richtig und stellte das Auto nahe der Leitplanke an der Ecke zur Würzburger Straße ab.

Nichts mehr zu retten, gab es für die Feuerwehrleute am Freitagmittag (18.08.2017) auf der B4 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Tennenlohe und der Abfahrt nach Großgründlach. Während der Fahrt nach Nürnberg fing ein Peugeot plötzlich Feuer. Der Fahrer konnte seinen Wagen noch an der Leitplanke abstellen und sich in Sicherheit bringen. Doch bei Eintreffen der Floriansjünger stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Die B4 war stadteinwärts für die Löscharbeiten voll gesperrt. Ein entsprechender Stau war die Folge. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert, Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt als sehr wahrscheinlich.



Die Feuerwehr rückte zwar schnell an, konnte aber auch nicht mehr verhindern, dass der Wagen komplett zerstört wurde. In gerade einmal 15 Minuten dämmten die Retter die Flammen ein. Die Ursache ist noch unklar, ein technischer Defekt an dem Wagen gilt aber als sehr wahrscheinlich. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zum Sachschaden konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen.

