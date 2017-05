Schon wieder ein Bus in Erlangen geschnitten

ERLANGEN - Am Freitag wurden im Stadtgebiet von Erlangen insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten bei der Polizei angezeigt, bei denen sich der Unfallverursacher jeweils vom Unfallort entfernt hat.

Symbolbild © pixbay



Beim ersten Unfall, der sich in der Bismarckstraße ereignete, wurde ein Omnibus beim Abbiegevorgang von einem blauen Pkw überholt und daraufhin geschnitten, sodass dieser nach rechts ausweichen musste und hierbei gegen einen geparkten Lkw fuhr. Am Omnibus und am geparkten Lkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Fahrer des blauen Pkw ist derzeit unbekannt.

Der zweite Unfall ereignete sich in der Habichtstraße vor dem Altenheim. Ein Erlanger parkte dort seinen Pkw rückwärts ordnungsgemäß auf den dortigen Stellplätzen. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Auto zurückkam, stellte er frische Kratzer an der Beifahrertür fest. Der Verursacher ist hier ebenfalls noch unbekannt.

Der dritte Unfall ereignete sich auf dem Normaparkplatz in der Sylvaniastraße. Der Geschädigte parkte seinen Pkw und begab sich zum Einkaufen. Als er kurze Zeit später zurückkam, stellte er vorne rechts am Auto einen Schaden fest.

Zeugen der Unfälle werden gebeten sich unter (0 91 31) 76 01 14 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

