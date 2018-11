Schönes Jubelfest für die Kinder-"Oase" in Erlangen

ERLANGEN - Die Ronald McDonald Oase im Universitätsklinikum Erlangen besteht seit zehn Jahren. Mit dabei beim Jubiläumsfest im Redoutensaal: Popstar und Schirmherrin Sarah Connor.

Zehn Jahre Ronald McDonald Oase Erlangen- Feier mit Sängerin und Schirmherrin Sarah Connor (weitere Fotos: www.nordbayern.de/erlangen). © Torsten Hanspach



Seit 2008 bietet die Ronald McDonald Oase im Universitätsklinikum Erlangen einen Rückzugsort, Geborgenheit und Ablenkung für jährlich über 1 300 ambulante kleine Patienten und deren Familien. Betrieben wird die gemeinnützige Organisation von der Ronald McDonald Kinderhilfe. Das zehnjährige Bestehen wurde nun im Redoutensaal mit einem Festakt gefeiert. Besonderes Highlight war der Auftritt der bekannten Sängerin und Schirmherrin Sarah Connor, selbst vierfache Mutter, für die dies eine "Herzensangelegenheit" ist.

Die Festgäste, darunter viele Familien mit Kindern der Oase, empfingen ihre Schirmherrin mit Begeisterung.

Zuvor hatten die Laudatoren, Adrian Köstler, Vorstand der McDonald’s Kinderhilfe, Prof. Wolfgang Rascher, ehemaliger Leiter der Erlanger Kinderklinik, und OB Florian Janik die Einrichtung der Oase und deren wertvolle Arbeit gewürdigt und deren Leiterin, Ines Rauschmaier sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern für deren Einsatz gedankt.

Barbara Hahlweg, ZDF-Moderatorin aus Erlangen und selbst Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses in Erlangen, führte charmant durch den Abend. In einer Talkrunde mit Kathleen Konnerth, Mutter von Dennis (16) und Max (12), die beide krankheitsbedingt häufig in der Klinik

waren, wurde teils heiter, teils ernst geschildert, wie wertvoll die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Helfer für die betroffenen Familien schwer erkrankter Kinder ist.

Freuen konnte sich Ines Rauschmaier über Spenden von insgesamt 7 000 Euro für die Oase, die von zwei Elterninitiativen überreicht wurden. Für den Höhepunkt des Festakts hatte Sarah Connor einige ihrer gefühlvollsten Songs zusammengestellt und performte teils inmitten ihrer begeisterten Fans vor der Bühne, bevor es nach "Wie schön du bist" noch Autogramme und Selfies mit Ihr gab und der Abend gesellig ausklang.

