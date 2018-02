Schranke an einem Parkplatz in Erlangen zerstört

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung: Polizei sucht nach Zeugen - vor 2 Stunden

ERLANGEN - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer ungewöhnlichen Beschädigung zweier Schranken zum Parkplatz einer Lokalität in der Münchener Straße in Erlangen. Die Täter sind bislang unbekannt.

Unbekannte beschwerten die Aluminiumschranken mit Fahrrädern. In einer Schranke entstand ein Knick; die zweite ist nicht mehr funktionstüchtig. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 1000 Euro.

Die Unbekannten nahmen wohl herumstehende Fahrräder an sich und hängten diese sowohl an die Ein- wie auch an die Ausfahrtsschranke zum Parkplatz. Während eine Schranke optisch in Mitleidenschaft gezogen wurde, kam es an der zweiten Schranke zu einem technischen Defekt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Erlangen unter der Rufnummer 09131/760-114 in Verbindung zu setzen.

