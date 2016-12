„Schrilltelefon“ gegen mögliche Bedrohungen

Landkreis Erlangen-Höchstadt hat ein Sicherheitskonzept für die Standorte des Landratsamtes ausgearbeitet - vor 1 Stunde

ERLANGEN-LAND - Mehr Sicherheit: Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt hat mit Verwaltung und Polizei ein Notfallkonzept erarbeitet, das im Frühjahr 2017 umgesetzt werden soll.

In den verschiedenen Standorten des Landratsamts Erlangen-Höchstadt wird auf absehbare Zeit kein Sicherheitsdienst eingesetzt. Der Landkreis setzt bei Bedrohungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. © Jan Woitas/dpa



„Ich will das nicht überdramatisieren“, beschwichtigt Landrat Alexander Tritthart (CSU) gleich eingangs des Gesprächs mit den EN, „wir sind ein offenes Amt; alle Dienststellen sind für die Bürgerinnen und Bürger da.“ Leider sei jedoch festzustellen, dass sich Ton und Art des Umgangs von Menschen verändern, vor allem wenn sie von einer Behörde nicht das erhalten, was sie sich erwarten. In den Ämtern des Landkreises Erlangen-Höchstadt habe es noch keinen konkreten Fall gegeben, bei dem ein Mitarbeiter tätlich angegriffen worden oder zu Schaden gekommen ist.

Aber, so der Landrat, es habe durchaus Situationen gegeben, in denen sich Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bedroht gefühlt haben. Verbale, persönliche Attacken kämen durchaus vor, im Einzelfall via Facebook auch schwere Beleidigungen. Da seien die Vorgesetzten schon sensibilisiert.

Was also tun? Die Sicherheitslage sei schwierig, „weil wir viele Gebäude mit verschiedenen Zugängen haben“, noch dazu an unterschiedlichen Standorten in Erlangen und in Höchstadt. Auch die Frage, welche Mitarbeiter besonders gefährdet sind, sei nicht einfach zu beantworten. Natürlich dächten viele hier sofort ans Ausländeramt und ans Sozialamt. „Doch wir entziehen auch Führerscheine oder verfügen Baustopps“, ganz zu schweigen von aggressiven Betrunkenen, die zum Blutalkoholtest ins Krankenhaus gebracht werden, erklärt Tritthart verschiedene Szenarien.

Deshalb hat man sich mit der Polizei besprochen. Die Beamten hätten seinen Mitarbeitern auch einige kurzfristig umsetzbare Tipps gegeben. So sei etwa ein Tresen eine Art Sicherheitspuffer, der eine gewisse Distanz schaffe. Aktuell habe sich kurzfristig ein „Schrilltelefon“ installieren lassen; da können Mitarbeiter per Tastendruck ein Schrillen zuschalten, um Kollegen und Kolleginnen zu warnen respektive zu Hilfe zu holen.

Von einem Sicherheitsdienst habe die Polizei abgeraten. Zu viele verschiedene Amtsgebäude würden einen sehr hohen personellen Aufwand bedeuten und kaum für höhere Sicherheit sorgen, ist der Landrat überzeugt. Bei allen bisher bekannten Vorfällen in Behörden, weiß Tritthart, „hatten die Täter einen berechtigten Zugang zum Amt“, sprich: einen Termin. Die Polizei habe geraten, bei drohender Gefahr die 110 anzurufen. Beamte wären dann schnell vor Ort.

Das Notfallkonzept, das ab dem Frühjahr greifen soll, sieht überdies eine Unterweisung der Mitarbeiter des Landratsamtes und des Kreiskrankenhauses in Verhaltensweisen, Sofortreaktion und Alarmierung bei schweren Gefahrenlagen wie Amoklauf, Bombendrohung oder Brand vor.

„Mit Augenmaß handeln“

Außerdem soll eine PC-Alarm-Software angeschafft werden, um Kolleginnen und Kollegen quasi still über eine Gefahrenlage informieren zu können. Damit sollen auch das Mitarbeiter-Selbstbewusstsein gestärkt und die kollegiale Hilfe verstärkt werden. Unterstützend will die Polizei die Beschäftigten der Behörde beraten. Die Einführung des Sicherheitskonzepts wird laut Landrat von Schulungen der Mitarbeiter begleitet.

Zuvor wird das Konzept noch mit dem Personalrat abgestimmt. Bei Personalversammlungen habe er jedoch den Eindruck gewonnen, so Tritthart, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber stehen. Dabei sei er gebeten worden, Überlegungen zur Sicherheit der Mitarbeiter im Außendienst mit einzubeziehen.

Derzeit gibt es nach Trittharts Worten keine konkrete Gefahrenlage für das Landratsamt. Freilich könne man, dies bestätige auch die Polizei, nie ganz sicher sein. Deshalb werde er die Entwicklung genau beobachten. Man werde nach dem Stand der Dinge nicht „übertrieben, sondern mit Augenmaß“ handeln, bekräftigt er seine Haltung.

DIETER KÖCHEL