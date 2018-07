Schüler an Bushaltestelle in Eckental brutal verprügelt

Unbekannter Jugendlicher schlug unvermittelt auf Kopf des Wartenden ein - 11.07.2018 17:22 Uhr

ESCHENAU - Ein 13-jähriger Schüler ist am Dienstag in Eschenau brutal zusammengeschlagen worden. Der Junge wartete an einer Bushaltestelle, als ein anderer Jugendlicher ihn plötzlich angriff.

Der Schüler stand in Eschenau am Busbahnhof mit Freunden zusammen und wartete auf den Bus nach Hause. Plötzlich kam ein bislang unbekannter Junge auf sie zu und fragte den 13-Jährigen, ob er etwas gegen Türken habe. Als der Schüler verneinte, schlug der Junge ihm unvermittelt mit der Faust von unten gegen das Kinn. Weitere Faustschläge trafen seine die Lippe und den Hinterkopf. Die anderen Schüler hielten den Schläger schließlich davon ab, weiter auf den Jungen einzuprügeln. Die Polizei sucht noch nach dem Täter.

