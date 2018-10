Schüler räumen in Erlangen wieder Müll weg

Auftaktveranstaltung der Aktion fand in Werner-von-Siemens-Realschule statt - 09.10.2018 16:00 Uhr

ERLANGEN - Die Auftaktveranstaltung für die Aktion "Saubere Stadt – Sauberer Wald – Saubere Gewässer" hat in diesem Jahr an der Werner-von-Siemens-Realschule in Erlangen stattgefunden. Die hat daraus gleich ein Umweltprojekt gemacht.

An der Werner-von-Siemens-Realschule fand die Auftaktveranstaltung für „Saubere Stadt – Sauberer Wald – Saubere Gewässer“ statt. © Klaus-Dieter Schreiter



Im Biologieunterricht haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b das Thema Müll behandelt, haben den "Waste-Walk" entwickelt und Plakate zum Thema gemalt. Auf denen steht unter anderem "Die Welt liegt in unseren Händen", "Unsere Welt soll wieder schöner werden" und "Wir schauen nicht weg".

Vor ihrer Schule am Brucker Seela haben sie ihr Projekt Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens präsentiert. Klassenlehrerin Angelika Feulner hat auch die Schülermitverwaltung und den Elternbeirat in das Umweltprojekt mit eingebunden.

Es gehe nicht nur um Müll zu sammeln oder zu kontrollieren, sondern um Müllvermeidung, sagte sie während der Auftaktversammlung. Um die Müllproblematik ins Bewusstsein zu rufen, hat sie auch Fragebögen in ihrer Klasse ausfüllen lassen.

Oberbürgermeister Janik dankte den Schülerinnen und Schülern und Lehrern für ihr Engagement in Sachen Müllvermeidung. Mit den Kindern diskutierte er über das Thema und machte dabei auch deutlich, welch großen Aufwand die Kommune betreiben muss, um die Stadt sauber zu halten. Sie engagiere sich nicht nur einmal im Jahr mit der Aktion "Saubere Stadt – Sauberer Wald – Saubere Gewässer" für eine saubere Umwelt.

Diese Aktion gibt es bereits seit 1976, und ist damit älter als der Oberbürgermeister, die Stadt schicke täglich mehrmals Saubermänner aus der Abteilung Abfallwirtschaft durch die Straßen, um Erlangen sauber zu halten, so Janik.

4000 Kinder machen mit

Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens fragte kritisch, ob unsere überbordende Müllproduktion mit den zahlreichen Plastikverpackungen überhaupt notwendig sei. Dann gingen die 25 Schülerinnen und Schüler der 6b mit Zangen und Müllbeuteln ausgerüstet zum Brucker Seela, um mit der Arbeit zu beginnen.

Unterstützt werden sie und auch die anderen fleißigen Müllsammlerinnen und Müllsammler von Thomas Lengenfelder und Yaman Yilmaz von der Erlanger Abfallwirtschaft, die die vollen Müllsacke mit Fahrzeugen abtransportieren.

Laut Peter Schmidt vom Amt für Umwelt und Energiefragen, der auch für die Abfallberatung zuständig ist und die diesjährige Müllsammelaktion organisiert hat, werden bis zum 11. Oktober mehr als 4000 Kinder und über 500 Erwachsene teilnehmen. Neben 30 Schulen, 13 Vereinen, fünf kirchlichen Organisationen und drei Kindergärten haben sich sogar auch zwei Familien angemeldet.

kds