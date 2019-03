Schüler streiken in Erlangen für Fridays For Future

800 Teilnehmer waren dabei, darunter auch die Bewegung Parents For Future

ERLANGEN - Trotz des Regens kamen diesen Freitag mehr Demonstranten für die dritte Fridays for Future Aktion in Erlangen zusammen als das letzte Mal. Die Polizei vor Ort schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 800.

Schüler streiken: Auch in Erlangen gab es wieder eine Kundgebung. © Harald Sippel



Selbst die Organisatoren hatten wohl nicht mit dieser Menge gerechnet, denn ursprünglich waren nur 500 Teilnehmer, so viele wie es im Februar waren, bei der Stadt angemeldet. Die größere Anzahl an Streikenden hatte jedoch keine negativen Folgen. In Erlangen hatte es zuletzt auch eine Podiumsdiskussion zum Thema gegeben.

Bilderstrecke zum Thema Fridays For Future in Erlangen: Plakate und Statements für mehr Klimaschutz 800 Kinder und Jugendliche haben in Erlangen wieder für den Klimawandel demonstriert. Auch die Bewegung "Parents For Future", also die Eltern, waren dabei. Nach einer Kundgebung am Schlossplatz gingen die Teilnehmer in einem langen Zug mit vielen Transparenten durch die Hauptstraße zum Rathausplatz.



Unterstützung gab es für die Schüler und Studenten auch: Die "Parents For Future" standen den Schülern mit einer Ansprache an die versammelten Demonstranten zur Seite. Zwischen kurzen Musikeinlagen hielten Teilnehmer am Schlossplatz immer wieder Reden, die die Zuhörer mit Jubel beantwortete. Der Regen schien der Stimmung nichts anhaben zu können.

