Schülertriathlon in Erlangen wieder am Start

ERLANGEN - Nach einjähriger Pause gibt es dieses Jahr wieder einen Schülertriathlon. Die beliebte Veranstaltung findet am 21. Juli statt.

900 Kinder gingen 2015 beim Schüler-Duathlon an den Start (Bild). Da das Westbad fertig saniert ist, wird dieses Jahr wieder ein Triathlon angeboten. © Archivfoto: Harald Sippel

Nachdem eine Zeit lang unklar war, ob und wie es mit dem Schülertriathlon weiter geht, steht jetzt fest, dass es dieses Jahr eine 29. Auflage der Veranstaltung geben wird. Wie Phoenix aus der Asche ersteht das Sportereignis, und da — anders als 2014 — auch das frisch renovierte Westbad wieder zur Verfügung steht, können die Teilnehmer schwimmend, laufend und radelnd ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen.

Dank der Unterstützung eines großen Helferkreises gelang es dem dreiköpfigen Organisationsteam mit Uta Holland (Realschule), Manfred Reinhart (Gymnasium) und Anja Ritter (Grund- und Mittelschule), die Veranstaltung neu zu beleben. Das Team arbeitete sich ehrenamtlich Schritt für Schritt mit Unterstützung des Staatlichen Schulamtes und des städtischen Sportamtes durch die Mühlen der Bürokratie und konzipierte eine Schulveranstaltung für alle Schularten.

