Schulfassade in Erlangen wird zum bunten Adventskalender

Nach mehrjähriger Pause wurden jetzt wieder der restaurierte Kalender an der Loschgeschule feierlich eingeweiht - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Die Fassade der Loschge-Grundschule leuchtet nach mehrjähriger Pause wieder zur Weihnachtszeit. Seit Freitagnachmittag dürfen sich Passanten und vor allem die Patienten in der Kinderklinik wieder am Anblick des Adventskalenders am Schulgebäude erfreuen. Mit Schülern und Eltern wurde das restaurierte Leuchtwerk feierlich eingeweiht.

Der restaurierte Adventsfensterkalender an der Loschgeschule ist feierlich eingeweiht worden. Jetzt können sich Passanten und die Patienten in der Klinik daran erfreuen. © Klaus-Dieter Schreiter



In freudiger Erwartung trat Direktor Harald Egelseer vor die Kinder der Erlanger Loschge-Grundschule, die Mädchen und Jungen hatten anlässlich dieses besonderen Tages ihre Eltern im Schlepptau: Endlich erstrahlt die Außenmauer des Schulhauses wieder im Glanz weihnachtlicher Motive.

"Fünf, sechs Jahre hat der Kalender nicht mehr geleuchtet, weil die Fenster einfach nicht mehr in vorzeigbarem Zustand waren." Finanziert hatte sich das Projekt aus einem Benefizlauf der Loschge-Grundschule im Mai dieses Jahres (die EN berichteten) sowie aus Spenden externer Sponsoren.

Freude denen schenken, die in Zeiten der Krankheit nicht viel zu lachen haben, ist das ursprüngliche Motto des Unterfangens, an dem insgesamt neun Schulen beteiligt waren. Denn die bunt illuminierte Fassade liegt direkt gegenüber der Kinderklinik. Auch wenn mittlerweile auf der anderen Seite nun keine Krankenzimmer mehr lägen, soll die Tradition beibehalten werden.

Im kalten Regen des letzten Novembertages umrahmte der Schülerchor der Klassen 3 b und 3 d die Zeremonie mit weihnachtlichem Gesang, ehe Schulleiter Harald Egelseer und Elternbeiratsvorsitzender Michael Stürzl in ihren Ansprachen zum Dankesrundumschlag an alle Sponsoren und Engagierten ausholten.

Insgesamt 48 verschiedene Motive werden bis zum 6. Januar zu sehen sein, davon die 24 Tageszahlen, welche peu a peu ab dem 1. Dezember durch Märchenbilder ersetzt werden sollen.

Egelseers einzige Sorge legte sich, als es zum Highlight des Tages kam: Bei vorherigen Versuchen, hatte die Installation bisweilen gestreikt, pünktlich zum Beginn des Dezembers funktioniert die Technik und beleuchtet fortan – nach priesterlichem Segen durch die Pfarrer Peter Baumann und Matthias Wünsche – die Schulhausfassade.

semb