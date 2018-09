Schulranzen für bedürftige Kinder aus Erlangen

ERLANGEN - Die Tafel Erlangen startet ihre Aktion "Schulmaterial". Kinder aus Familien, für die der Schulstart im September eine finanzielle Herausforderung darstellt, erhalten in den Ausgabestellen der Tafel Erlangen Scout-Schulranzen und fertig gepackte Schultüten.

Zur Tafel Erlangen kommen einkommensschwache Menschen, deren Geld kaum für das Nötigste reicht. Die Ausstattung von ABC-Schützen mit dem für die Einschulung notwendigen Material ist teuer und bringt zahlreiche Eltern in echte Engpässe. "Wir möchten bedürftigen Kindern und deren Familien auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt helfen", so Gertrud König, Leiterin der Tafel Erlangen. "Der Schulstart soll für alle ein fröhliches Ereignis sein". Deshalb geben die drei Tafel-Ausgabestellen Anfang September ausnahmsweise nicht nur Lebensmittel, sondern Schultüten, Schulranzen und Material wie Stifte, Blöcke, Zirkel und vieles mehr aus.

Zwischen 75 und 80 Euro geben Eltern für einen Schulranzen aus. © Patrick Seeger/dpa



Möglich ist die Aktion "Schulmaterial" dank mehrerer Unterstützer: Der Verein Sternstunden ist Sponsor der hochwertigen Scout-Schulranzen.

In einer privaten Eigeninitiative sammelten Alexander Appel, Evelyne Sauerbeck und Kerstin Wolksi 61 Schultüten und übergaben sie – für Mädchen und Jungen unterschiedlich gepackt – an die Tafel Erlangen.

Bedürftige Familien, die Bedarf an einem Schulranzen haben aber keinen Tafelausweis besitzen, können sich unter Vorlage der Schul-anmeldung unter Telefon (0 91 31) 63 01-129 oder per Email: tafel@diakonie-erlangen.de melden.

