Schweinebraten, Klöße und dankbare Gäste in Erlangen

Weihnachtsessen des Kreisverbandes des Roten Kreuzes für 50 Bedürftige - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Schon am Tag vor Weihnachten duftete es herrlich aus der Küche im Kreisverband – der Weihnachtsbraten wurde von fleißigen Helfern schon vorbereitet, damit am nächsten Tag pünktlich serviert werden konnte.

Etwa 50 Bedürftigen wurde beim Weihnachtsessen des Roten Kreuzes ein Festtagsmenü serviert. Zuvor galt es aber fleißig Knödel zu formen. © BRK



Freudig erwartet wurde dann am Weihnachtstag der Lkw der Feldküche vor dem "Willis" – der Tagesstätte der Obdachlosenhilfe in Erlangen. Insgesamt 50 Bedürftige bekamen an diesem Festtag ein Drei-Gänge-Menü von den Helfern des BRK Erlangen serviert – genau wie in einem richtigen Restaurant. Broccoli Cremesuppe als Vorspeise, Schweinebraten mit Sauerkraut, Kloß und Sauce als Hauptgericht und ein "Duett aus Schokoladen- und Zitronencreme" als Nachtisch. Anschließend waren die Teller leer und auch das vielstimmige Dankeschön bewies: allen hat es gut geschmeckt.

Routiniert zur Sache

Schon ab 8 Uhr früh waren zwölf Helfer des BRK Erlangen für das 12. Weihnachtsessen für Bedürftige im Einsatz. Federführend waren natürlich die Helfer der Feldküche der Bereitschaft Erlangen 4 – unterstützt durch Helfer der Bereitschaften Erlangen 1 und Höchstadt. Manch ein Helfer ist seit dem ersten Weihnachtsessen dabei. Und so ging es nach einer kurzen Einweisung routiniert zur Sache: Feldkochherd anschüren, Klöße rollen, Braten regenerieren und die Sauce zubereiten – viel gab es zu tun. Aber überpünktlich war alles fertig und konnte für den Transport zur Tagesstätte auf dem Lkw verladen werden.

Vor Ort wurde die Essensausgabe eingerichtet, und nachdem noch etwas Zeit war, haben sich die Helfer erst einmal selber gestärkt und die zubereiteten Speisen einem Geschmackstest unterzogen.

Voller Einsatz

Dann war noch mal voller Einsatz gefragt, Essen servieren, Tische wieder abdecken und anschließend Spülen, Putzen und Aufräumen. Denn die Helfer des BRK hinterlassen den ehrenamtlichen Helfern des Willis ihre Küche natürlich so, wie sie sie vorgefunden haben.

Kurz nach 14 Uhr war dieses Jahr alles geschafft, und die Helfer konnten nach sechs Stunden Einsatz wieder zur Wache einrücken und den Weihnachtsnachmittag und Abend mit ihren Familien genießen.

en