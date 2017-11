Schwer verletzt: Baum fällt auf Landschaftsgärtner

Das Unglück ereignete sich an der Anschlussstelle Erlangen-West - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Auf der Autobahn 3 hat sich am Donnerstag ein Arbeiter verletzt. Ein an der Anschlussstelle Erlangen-West gefällter Baum fiel in den Nachmittagstunden auf einen 21-jährigen Landschaftsgärtner.

Das Unglück ereignete sich etwa gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt bekam die Erlanger Verkehrspolizeimitgeteilt, dass ein 21-Jähriger bei Baumfällarbeiten verletzt wurde.

Schuld an dem Vorfall hatte ein 34 Jahre alter Maschinenführer, der sich bei der Länge und Fallrichtung verschätzt hatte. Deshalb fiel der Baum in die falsche Richtung und traf den am Boden arbeitenden Landschaftsgärtner, wie die Polizei berichtet.

Der 21-Jährige erlitt Prellungen und eine schwere Gehirnerschütterung. Ein Schutzhelm hatte wohl Schlimmeres verhindert. Der junge Mann kam zur Behandlung in die Uni-Klinik.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.