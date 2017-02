Schwere Suche nach Erlanger Sprühern

Kripo tappt bei einschlägigen Schmierereien noch im Dunkeln - 31.01.2017 14:26 Uhr

ERLANGEN - Zweimal Sprüher, zweimal Gegensprüher und das rund um ein- und die gleiche Flüchtlingsunterkunft: Obwohl oder vielleicht gerade weil der Fall von Schmierereien mit einschlägigen Parolen so ungewöhnlich ist, tappt die Kripo weiter im Dunkeln.

Der Sachbearbeiter der ermittelnden Dienststelle ist ein erfahrener Polizist. Aber die jüngsten Schmierereien in der Nähe einer Asylbewerberunterkunft in Alterlangen bezeichnet selbst er als „außergewöhnlich“. Innerhalb kurzer Zeit hatten die Beamten im vergangenen Dezember an zwei Orten mit Sachbeschädigung mit sogenanntem politischen Hintergrund zu tun. Konkret heißt das: Ein Trafohaus und eine Gartenmauer wurden mit den einschlägigen Parolen „Volk wach auf – Asylanten raus!“ bzw. „Merkel ist Terror“ beschmiert, geschrieben jeweils in schwarzer Farbe.

Beide Schriftzüge wurden daraufhin mit Rot übersprüht: „Asylanten raus!“ wurde zu „Nazis raus!“ und die Parole „Merkel ist Terror“ durch „Faschismus stoppen“ ersetzt.

In der Gegend umgehört

Der Beamte, dessen Abteilung mit der Aufklärung betraut ist, erläutert das „Ungewöhnliche“ an der Sache: „Bei den ersten Sprühern einerseits und den zweiten Sprühern andererseits handelt es sich um zwei gleiche Gruppen“. Das haben Analysen von Schrift (etwa anhand markanter Buchstaben) und Farbe ergeben. Was die Ermittler in dem Fall zusätzlich verwundert: Trotz dieser Zuordnung konnten sie bisher keine(n) Täter ausfindig machen.

„Wir haben uns in der Gegend umgehört, aber niemand hat irgendetwas gesehen“, berichtet der Sachbearbeiter. Die Ermittler seien sich ziemlich sicher, dass beide Spüher-(Gruppen) in der Nähe der Möhrendorfer/Schallershofer Straße wohnen und an den Örtlichkeiten, die sie beschädigten, womöglich täglich vorbeilaufen. „Vielleicht kennen sich die Sprüher sogar.“

Um den Unbekannten doch noch auf die Spur zu kommen, bittet die Polizei weiterhin um Hinweise: unter der Rufnummer (0 91 31) 7 60–1 14.

