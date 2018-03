Schwerer Unfall bei Kalchreuth: Auto überschlägt sich

Fahrzeug kam von Straße in Wald ab und prallte gegen zwei Bäume - vor 15 Minuten

KALCHREUTH - Bei einem Unfall zwischen Kalchreuth und Neunhof verletzte sich am Mittwochvormittag ein Mann schwer. Nach einem Zusammenprall mit zwei Bäumen lag sein Auto nach Überschlag so ungünstig, dass die Feuerwehr einschreiten musste.

Bilderstrecke zum Thema Bei Kalchreuth: Auto prallt gegen Bäume und überschlägt sich Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kalchreuth und Neunhof verletzte sich am Mittwochvormittag ein Mann schwer, der zuvor von der Fahrbahn abgekommen, in ein Waldstück gerast und gegen zwei große Bäume geprallt war. Sein Auto überschlug sich. Die Feuerwehr musste den Verletzten mit schwerem Gerät aus dem Wrack schneiden.



Auf der Ortsverbindung von Kalchreuth zum Nürnberger Ortsteil Neunhof ist ein Pkw am Mittwochvormittag in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen, aber offenbar ohne Fremdbeteiligung, nach links abgekommen und in den Wald gerast.

Das Auto prallte gegen zwei mächtige Bäume, wurde dabei regelrecht zerfetzt, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt.

Er wurde von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Wrack geschnitten, indem die Kräfte das Dach auftrennten und aufgeklappten. Dabei musste das Wrack abgestützt werden, damit es nicht umfällt. Vom Notarzt des Rettungshubschraubers wurde er versorgt und dann in die Klinik nach Erlangen gebracht. Die Straße war während der Rettungsarbeiten komplett gesperrt.

Klaus-Dieter Schreiter