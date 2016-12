Beim Rechtsabbiegen auf die Staatsstraße in Richtung Frauenaurach krachte ein Opel in einen Fiat. Dieser schleuderte darauf quer über alle Fahrbahnen in den Straßengraben. Der Fahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu, während die Unfallverursacherin mit leichten Verletzungen davon kam. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Behinderungen auf der Staatsstraße in Richtung Neuses. © Klaus-Dieter Schreiter