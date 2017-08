Schwerer Unfall in Erlangen: VW erfasst Fußgänger

Trotz Vollbremsung kollidiert - 59-Jähriger wurde in Klinik gebracht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Freitag spielten sich in der Henkestraße in Erlangen dramatische Szenen ab: Ein 59-Jähriger Fußgänger wurde auf der Straßenmitte von einem VW Golf erfasst und gegen dessen Windschutzscheibe geschleudert. Schwer verletzt blieb der Mann auf dem Asphalt liegen.

Nach Angaben der Erlanger Polizei wollte der 59-Jährige gegen 13.30 Uhr die Henkestraße in Richtung Süden überqueren. Von der Raumerstraße kommend lief er zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch und verzögerte sein Tempo, als er an der Straßenmitte ankam.

Kurz darauf lief er weiter, obwohl ein VW Golf nahte, der in Richtung Osten unterwegs war. Die 55-Jährige Autofahrerin bremste ihren Wagen zwar scharf ab, doch der Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern: Bei dem Aufprall wurde der 59-Jährige erst gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert, dann prallte er zurück und blieb regungslos auf der Straße liegen.

Der hinzugerufene Notarzt ließ den schwer Verletzten mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme der Universitätsklinik bringen. Die Henkestraße blieb zur Unfallaufnahme bis etwa 16 Uhr gesperrt, ein Sachverständiger war vor Ort, um den Hergang zu klären.

