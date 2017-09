Schwerer Unfall mit Linienbus: Sechs Verletzte in Erlangen

ERLANGEN - Sie kollidierten an einer Baustelle: Bei einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Mercedes wurden mindestens sechs Menschen verletzt. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Auf dem Büchenbacher Damm konnten sie sich nicht mehr ausweichen: Ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Mercedes forderte am Samstagnachmittag ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften. Die zwei Fahrzeuge kollidierten in der Nähe einer Baustelle. Warum, ist derzeit noch völlig unklar.

Der Fahrer des Mercedes wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Polizei spricht derzeit von schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Neben der Beifahrerin, die leichte Blessuren erlitt, wurden im Bus selbst vier Fahrgäste teils mittelschwer verletzt.

Der Büchenbacher Damm, auf dem die Fahrzeuge kollidierten, bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

