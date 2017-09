Schwerer Unfall mit Linienbus: Sechs Verletzte in Erlangen

ERLANGEN - Sie kollidierten an einer Baustelle: Bei einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Mercedes wurden in Erlangen mindestens sechs Menschen verletzt. Der Büchenbacher Damm bleibt vorerst gesperrt.

Die Feuerwehr schnitt Teile des Fahrzeugwracks auf, um den Fahrer des Mercedes zu befreien. © Klaus-Dieter Schreiter



Der Büchenbacher Damm in Erlangen ist übersät mit Glassplittern, überall liegen Fahrzeugteile. Die Wucht, mit der ein Mercedes und ein Linienbus der Erlanger Stadtwerke zusammenstießen, muss gewaltig gewesen sein. "Da geht einem prinzipiell natürlich ein Massenanfall an Verletzten durch den Kopf", sagt Christian Seitz, Einsatzleiter der Erlanger Feuerwehr über die Sekunden nach der Alarmierung. "Das war zum Glück hier anders."

Verletzte gab es dennoch. Besonders schwer erwischte es den Fahrer des Mercedes, der wohl schwer verletzt wurde. Auch die Beifahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Großteil der rund 25 Fahrgäste, das betont die Feuerwehr, sei mit einem Schrecken davon gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei erlitten vier Menschen eher leichtere Blessuren, darunter auch der 63-jährige Fahrer des Busses.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften eilte an den Büchenbacher Damm. Entgegen erster Meldungen sei der Fahrer nicht in dem Mercedes eingeklemmt worden und habe nur "schonend gerettet werden müssen", sagt Einsatzleiter Seitz. Dafür schnitten die Retter Teile des Wracks auf, um weitere Verletzungen zu verhindern. Er wurde in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Büchenbacher Damm dürfte noch eine Zeit lang gesperrt bleiben. Derzeit beseitigt die Feuerwehr das Trümmerfeld, das der Unfall hinterließ. Warum die beiden Fahrzeuge in der Nähe einer Baustelle kollidierten, ist derzeit noch unklar. Ein Gutachter soll den genauen Hergang jetzt rekonstruieren. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Mercedesfahrer wegen der Baustelle auf Höhe des Main-Donau-Kanals nach links zog und auf die Gegenfahrbahn kam.

Der Sachschaden ist laut Polizei immens. Er dürfte bei rund 50.000 Euro liegen.

