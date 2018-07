Mit einer Woche Verspätung und in der Fürther Stadthalle feierten die Abiturienten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erlangen ihre vollendete Reifeprüfung - was der Stimmung aber keinen Abbruch tat, ganz im Gegenteil: Das Motto lautete "ABIKINI - Knapp, aber passt schon" und das Fest in der proppenvollen Halle geriet zu einer Sause bis in die frühen Sonntagmorgen hinein.