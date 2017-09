Im Beisein von OB Florian Janik wurde die Aktion "Sicher zur Schule - Sicher nach Hause" in Erlangen offiziell in der Pestalozzischule eröffnet. Reflektierende Schutzwesten bekommen die Abc-Schützen, damit sie auf ihrem Schulweg besser gesehen werden. Georg Gebhard, der Vorsitzende der Verkehrswacht Erlangen, überreichte symbolisch einige Westen. Die Drittklässler hatten ein Theaterstück zum Thema Verkehrserziehung für die Erstklässler vorbereitet.

In der Dechsendorfer Grundschule sind in diesem Jahr erstmals drei Klassen gebildet worden, in denen die 30 Erstklässler zusammen mit den Zweitklässlern unterrichtet werden. In der proppenvollen Turnhalle, in der sich auch Eltern und Großeltern versammelt hatten, wurden die neuen Schülerinnen und Schüler begrüßt.