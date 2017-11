Seehofer sagt Auftritt bei Junger Union in Erlangen ab

Absage sorgt für Irritationen - auch Rede von Generalsekretär Scheuer entfällt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Hoher Besuch hatte sich für die Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen angekündigt: Neben Generalsekretär Andreas Scheuer hätte auch CSU-Parteichef Horst Seehofer am Samstag zu den Gästen sprechen sollen. Doch beide Auftritte sind nun kurzfristig geplatzt.

Statt Scheuer wird jetzt am Samstag um 11 Uhr der stellvertretende Parteivorsitzende Manfred Weber zu den Gästen sprechen und mit ihnen über das Ergebnis der Bundestagswahl diskutieren.

Seehofers für 13 Uhr geplanter Auftritt entfällt dagegen ersatzlos, was offenbar für gewisse Irritationen sorgt: "Es ist schon ein unüblicher Vorgang, dass der Parteivorsitzende der Diskussion mit der JU-Basis ausweicht. Offensichtlich hat sich in seinem Kalender am gesamten Wochenende kein Zeitfenster gefunden. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Ob das jetzt unbedingt die schwelende Personaldiskussion beruhigt, darüber wird es unterschiedliche Sichtweisen geben", erklärt der Landesvorsitzende Hans Reichhart.

cu