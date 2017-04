Mit zarter Hand schlug die Seniorin der Brauereifamilie an: Sigrid Gewalt zapfte das erste Fass Steinbacher Berg-Bier für die laufende Saison an. Süffig ist es - und mit einem Alkoholgehalt von exakt sechs Prozent eher stark.

Landesjugendwettbewerb als Stadtspiel: Bei dem Kontest, den die Jugend des Arbeiter Samariter Bund am Samstag ausrichtete, mussten die Teilnehmer in zehn Gruppen aufgeteilt 40 Aufgaben lösen. Unter anderem galt es, Wasser über einen an einem Seil hängenden Eimer von einem Trog in einen anderen zu transportieren.