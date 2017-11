Sehnsucht nach der weiten Welt in Erlangen

Multivisionsshows und Outdoor-Messe beim Fernweh-Festival in der Ladeshalle - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Was zieht alljährlich rund 12.000 Menschen in die Heinrich-Lades-Halle? Richtig: das Fernweh-Festival, das in diesem Jahr vom 16. bis 19. November stattfindet. Was aber macht den besonderen Reiz dieses Festivals aus? Darauf gibt es viele Antworten.

Viele große Bilder in zahlreichen Multivisionsshows auf einer riesigen Leinwand mit Live-Kommentaren bietet das Fernweh-Festival. Abenteurer Holger Heuber beispielsweise nimmt in seiner Show „Up North – Kanada, Alaska & Aleuten“ die Zuschauer mit auf eine wilde Kajaktour durch die Coast Mountains (links). Petra und Gerhard Zwerger-Schoner waren derweil in Neuseeland unterwegs (rechts).



Viele große Bilder in zahlreichen Multivisionsshows auf einer riesigen Leinwand mit Live-Kommentaren bietet das Fernweh-Festival. Abenteurer Holger Heuber beispielsweise nimmt in seiner Show „Up North – Kanada, Alaska & Aleuten“ die Zuschauer mit auf eine wilde Kajaktour durch die Coast Mountains (links). Petra und Gerhard Zwerger-Schoner waren derweil in Neuseeland unterwegs (rechts).



Zuerst einmal werden Filme und Multivisionsshows mit grandiosen Bildern aus aller Herren Länder gezeigt. Meister ihres Fachs waren Wochen, Monate, teils Jahre unterwegs, um Momente einzufangen, Stimmungen zu erhaschen, Menschen und Erlebnisse festzuhalten. Unter ihnen sind famose Geschichtenerzähler, denen man einfach gebannt an den Lippen hängt, auch weil sie mutig Welten erkunden, die sich manch einer eher nicht zutraut.

Viele große Bilder in zahlreichen Multivisionsshows auf einer riesigen Leinwand mit Live-Kommentaren bietet das Fernweh-Festival. Abenteurer Holger Heuber beispielsweise nimmt in seiner Show „Up North – Kanada, Alaska & Aleuten“ die Zuschauer mit auf eine wilde Kajaktour durch die Coast Mountains (links). Petra und Gerhard Zwerger-Schoner waren derweil in Neuseeland unterwegs (rechts).



Viele große Bilder in zahlreichen Multivisionsshows auf einer riesigen Leinwand mit Live-Kommentaren bietet das Fernweh-Festival. Abenteurer Holger Heuber beispielsweise nimmt in seiner Show „Up North – Kanada, Alaska & Aleuten“ die Zuschauer mit auf eine wilde Kajaktour durch die Coast Mountains (links). Petra und Gerhard Zwerger-Schoner waren derweil in Neuseeland unterwegs (rechts).



Und im allerschönsten Fall wecken sie tatsächlich bei einem selbst das Fernweh, die Lust, ein gezeigtes, geschildertes Land zu besuchen und mit eigenen Augen und allen Sinnen zu erleben. Ob das Heiko Beyer ist, der in insgesamt sieben Jahren die Anden von Nord nach Süd durchstreift hat, ob Christoph Rehage, der sich nach einem Studium in Peking eben mal gedacht hat, jetzt könne er mit Rucksack und Zelt bewehrt zu Fuß in Richtung Heimat gehen. Ob man mit dem Erlanger Peter Smolka sich per Rad auf Weltreisen begibt, ob Europa (Masuren, Die Donau), ob ferne Länder (Neuseeland, Gastland Südafrika), ob die "Jäger des Lichts", fünf Naturfotografen, die ihre besten Geschichten mit Bildern erzählen, oder ob Holger Heuber mit Live-Band seine Wege in den Norden schildert. Die Vielfalt ist immens, nicht nur im Hauptprogramm, das im großen Saal gezeigt wird und mit "Willis wilden Wegen" auch einen Topact für Familien zu bieten hat.

Auch die Abenteuerarena hat spannende Reiseberichte zu bieten von Menschen, die mit der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs waren, zu Fuß durch Norwegen gelaufen sind oder mit dem Mountainbike die Welt erkundet haben. Ob Irland, Island, Thailand oder Karakorum, ob auf den Meeren dieser Welt oder in der Wüste, hier findet beinahe jeder sein Traumziel.

Keine Photoshop-Trickserei: Bernd Römmelt war mit einigen Kollegen für das Thema „Jäger des Lichts – Hommage an die Natur“ auf Tour, hier auf den Lofoten.



Keine Photoshop-Trickserei: Bernd Römmelt war mit einigen Kollegen für das Thema „Jäger des Lichts – Hommage an die Natur“ auf Tour, hier auf den Lofoten.



Damit solche Touren ebenfalls die Normalsterblichen umsetzen können, werden auch etliche Seminare angeboten, viele im Bereich der Fotografie. In diesem Jahr gibt es überdies wieder den Workshop Reisemedizin; daneben finden mehrere kostenlose Kurzvorträge statt mit Reisetipps für diverse Länder, unter anderem auch für das Gastland Südafrika, aber auch mit praktischen Tipps zum Tauchen- und Schnorchelnlernen oder aber dafür, wie man Outdoorbekleidung reinigt und pflegt.

Neben der Theorie in den Seminaren und Vorträgen hilft die Outdoor-, Reise- und Fotomesse auch praktisch, die geweckte Sehnsucht nach fernen Ländern wahr zu machen. Da gibt es kompetente Beratung und Angebote für die richtige Fotoausrüstung, da zeigen Reiseveranstalter, welche Möglichkeiten, von Kultur- über Trekking-reisen bis hin zu Expeditionen, es gibt, seine individuellen Reisevorstellungen zu realisieren. Outdoorbekleidung und -schuhe, aber auch Zelte findet man auf der Messe, ebenso Faltboote. Präsent sind auch verschiedene Vereine und Verbände. Verschiedene Länder präsentieren sich ebenfalls an Ständen, darunter Kolumbien, Costa Rica und Südafrika. Aber auch Erlangens schwedische Partnerstadt Eskilstuna ist bei der Messe vertreten. Besonders freut die Veranstalter Heiko Beyer, Cordula Gotschy und Holger Fink, dass nach einigen Jahren Absenz auch Olympus wieder mit von der Partie ist. Die Messe im Foyer der Ladeshalle ist am Freitag, 17. November, von 17 bis 20 Uhr, und am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Verköstigt wird man in der Ladeshalle während des gesamten Festivals. Dazu gibt es aber noch besondere Schmankerl. Rund um den Eröffnungsvortrag von Peter Smolka am Donnerstag, 16. November, ab 20 Uhr im E-Werk wird am Lagerfeuer im E-Werk-Garten mit internationalen Spezialitäten aufgewartet. Am Samstag, 18. November, gibt es ab 18 Uhr ein Weinseminar mit Weinprobe zu südafrikanischen Weinen und am Sonntag, 19. November, von 10 bis 13 Uhr einen südafrikanischen Brunch auf der Galerie der Ladeshalle.

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei Intersport Eisert, Freilauf, Reisebüro Betzold (alle Erlangen), Marmot Store (Nürnberg) und Ringfoto Müller (Herzogenaurach); in Erlangen gibt es Karten außerdem bei "erlangen ticket" (Fuchsenwiese und Neuer Markt) sowie im Ticket Point der Erlanger Nachrichten, Hauptstraße 38. Der online-Verkauf erfolgt unter www.reservix.de

www.fernwehfestival.com

DIETER KÖCHEL