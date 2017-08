Seit 40 Jahren Marktplatzfest in Erlangen

Attraktionen für Augen, Ohren und Gaumen — Ökumenischer Gottesdienst und Handwerkermarkt — Verkaufsoffener Sonntag

ERLANGEN - Am Wochenende findet zum 40. Mal das Marktplatzfest statt.

Neben fränkischer Küche gibt wie schon im Vorjahr auch viel fränkische Musik. In diesem Jahr sind die „Fränkischen Straßenmusikanten“ und die „Knoblauchsländer Musikanten“ mit von der Partie. © Archivfoto: Giulia Iannicelli



Der August ist feiertechnisch eigentlich fest in der Hand der Kirchweihen. Sowohl in der Stadt Erlangen als auch im Umland vergeht keine Woche, ohne dass ein Kirchweihbaum aufgestellt und ein Betz ausgetanzt wird. Einzige Ausnahme: Das Marktplatzfest, das traditionell im August die Erlanger Innenstadt belebt.

Im Zusammenspiel mit dem parallel dazu stattfindenden Augustmarkt auf dem Schlossplatz und einem verkaufsoffenen Sonntag lockt die Veranstaltung seit nunmehr vier Jahrzehnten zahlreiche Besucher aus der Stadt, aber auch aus der näheren Umgebung in die Innenstadt.

Attraktionen für Augen, Ohren und Gaumen sind beim Marktplatzfest Programm. In der Anfangszeit vom Kulturamt der Stadt Erlangen veranstaltet, ist mittlerweile, wie schon in den Jahren zuvor, der Gasthof Güthlein "Zur Einkehr" aus dem Erlanger Ortsteil Büchenbach, wo gerade erst die Kirchweih zu Ende gegangen ist, der Hauptveranstalter. Präsentiert wird die Veranstaltung wie in den Jahrzehnten zuvor von den Erlanger Nachrichten.

Gaumenfreuden lassen sich unter anderem an den zahlreichen Marktbuden rund um den Marktplatz finden. Dort gibt es alles, was die fränkische Küche an Köstlichkeiten zu bieten hat: von der Bratwurst bis hin zum Schäuferle.

Auch musikalisch lässt das Fest im Jubiläumsjahr wieder richtig aufhorchen. Am Samstag steht ein fränkischer Abend mit Tanz und Musik auf dem Programm, der von den "Fränkischen Straßenmusikanten" und den "Knoblauchsländer Musikanten" gestaltet wird.

Den musikalischen Frühschoppen (von 11 bis 15 Uhr) begleiten am Sonntag die "Gründlacher Musikanten". Von 16 bis zum Ende des 40. Marktplatzfestes (gegen 21 Uhr) spielt das Duo "Wulli & Sonja".

Traditionell findet am Sonntag um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend beginnt der Handwerkermarkt am Hugenottenplatz, bei dem sich von 11 bis 18 Uhr unterschiedliche Handwerker aus der näheren und weiteren Umgebung, vom Pinselmacher bis hin zum Korbflechter, am nahegelegenen Hugenottenplatz über die Schulter schauen lassen. Von 13 bis 18 Uhr haben die Einzelhändler der Altstadt zum verkaufs- offenen Sonntag ihre Türen geöffnet.

Ganztägig gibt es für den Nachwuchs eine große Kinderhüpfburg sowie ein Glücksrad und Glitzertattoos am Knax-Stand.

en