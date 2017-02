SEK-Einsatz in Baiersdorf: Mann bedrohte Nachbarn

Hintergrund sind offenbar psychische Probleme - 02.02.2017 14:00 Uhr

BAIERSDORF - Beamte eines Spezialeinsatzkommandos rückten am Mittwochabend zu einem Einsatz nach Baiersdorf aus. Die Polizei hatte Unterstützung angefordert, nachdem ein psychisch auffälliger Mann Anwohner bedroht hatte.

Symbolbild. Foto: dpa



Wie die Polizei erklärte, waren weitere Straftaten zu befürchten, weshalb das zuständige Gesundheitsamt die sofortige Einweisung in eine Fachklinik verfüte. Letztlich kam der Mann jedoch freiwillig aus seiner Wohnung und leistete bei seiner Gewahrsamname keinen Widerstand. Der Mann wurde in fachärztliche Behandlung übergeben. Zudem wurde in seiner Wohnung eine geringe Drogenmenge aufgefunden.

Dieser Artikel wurde um 14 Uhr aktualisiert.

