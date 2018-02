Seltsamer Fund am Regnitzufer in Baiersdorf

Spaziergänger alarmierten die Freiwillige Feuerwehr - vor 2 Stunden

BAIERSDORF - Spaziergänger meldeten der Freiwilligen Feuerwehr Baiersdorf am Donnerstag einen seltsamen Fund.

Sie hätten am Regnitzufer das Rücklicht eines Fahrrades bemerkt, aber keine Räder oder Personen gesehen. Die Freiwillige Feuerwehr Baiersdorf machte sich auf und fand am Ufer ein Dutzend brennende Grablichter. In der Nähe fanden sie noch weitere, bereits abgebrannte Kerzen.

Aufgrund der unklaren Situation wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert - ohne Ergebnis. Da keine konkreten Hinweise auf ein Unglück vorlagen wurden die Grablichter gelöscht und entsorgt.

Personen, die Hinweise geben können oder weitere Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514.

