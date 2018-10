Semesterstart in Franken: So viele Studenten sind an der FAU

ERLANGEN/NÜRNBERG - Sie ist eine der größten Hochschulen Bayerns - und hat offenbar Anziehungskraft: Zum Start des Wintersemesters sind exakt 38.290 an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und Nürnberg eingeschrieben. Einen Rekord verpasst die FAU damit allerdings. Zumindest vorerst.

Mitte September begrüßt die FAU traditionell ihre "Erstis" in der Heinrich-Lades-Halle. In diesem Jahr ist sie für den 18. Oktober terminiert. Foto: Harald Sippel



Die Verantwortlichen der Friedrich-Alexander-Universität sprechen von einem "hohen Niveau". Zum Wintersemester 2015/16 knackte die Hochschule erstmals die Marke von 40.000 Studierenden. Zum Start in das neue Studienhalbjahr sind jetzt exakt 38.290 Menschen immatrikuliert, das vermeldete die FAU am Montag. Darunter sind 5381 Studienanfänger. Man erwarte aber noch zahlreiche Nachrücker in den kommenden Wochen, die Einschreibungen laufen weiterhin.

Die Universität nennt darüber hinaus aber auch andere interessante Zahlen. Der Großteil der Studenten ist demnach weiblich (50,2 Prozent), auch unter den Anfängern stellen Frauen die Mehrheit (53,6 Prozent). Darüber hinaus sind zu Semesterbeginn 4784 ausländische Studenten eingeschrieben - den größten Anteil hat dabei die technische Fakultät (1961). Bei den Herkunftsländern führt wie im vergangenen Jahr China (922) vor der Türkei (456) und Indien (208). Insgesamt sind an der FAU Studentinnen und Studenten aus 124 Ländern eingeschrieben.

Auch im neuen Studienhalbjahr haben deutlich mehr Studenten ihren Schwerpunkt in Erlangen, wo 28.800 Menschen künftig büffeln. In Nürnberg werden es mit 9490 deutlich weniger sein. Die größte Fakultät bleibt dabei nach wie vor die Technische, an der 13.317 Studenten eingeschrieben sind.

Insgesamt bietet die FAU im aktuellen Semester 80 Bachelorstudiengänge an, bei denen 15.665 Studierende immatrikuliert sind. In den rund 90 Masterstudiengängen haben sich derzeit exakt 8873 Menschen eingeschrieben. Die übrigen Studenten verteilen sich auf circa 90 Studiengänge, die zum Staatsexamen in Medizin, Jura, Pharmazie oder zum Lehramt führen.

